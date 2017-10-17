Jeopolitik riskler borsayı durduramıyor

17 Ekim 2017

Dün 107.000 puanın üzerini test etmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 106.475 puandan kapanan Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,18 artışla 106.668,06 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 193,60 puan yükselirken, bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 0,78 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, Kuzey Irak ve Suriye'deki gelişmelere paralel artan jeopolitik risk algısına karşın pay piyasalarının yükseliş eğilimini sürdürdüğünü belirterek, bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 106.400'ün üzerinde tutunması durumunda 107.800 ve 110.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, düşüşlerde ise 104.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar ilk işlemlerde 3.66'yı geçti