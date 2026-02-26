Jeopolitik riskler petrol fiyatlarını yukarı taşıdı

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında bugün Cenevre'de yapılması planlanan nükleer görüşmeler öncesinde yükseliş kaydetti. Piyasalarda jeopolitik risk algısının artması fiyatlamalara yukarı yönlü yansıdı.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 71,06 dolara, Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise yüzde 0,26 yükselişle 65,61 dolara çıktı.

Jeopolitik risk primi fiyatlara yansıyor

Uzmanlar petrol fiyatlarına jeopolitik gelişmeler nedeniyle varil başına 10 dolara kadar risk primi eklenmiş olabileceğini açıklarken görüşmelerin sonuçlarının petrol fiyatlarının yönünü belirleyeceği düşünülüyor. Piyasanın ise o zamana kadar bir bekleme durumunda olabileceği belirtiliyor.

Opsiyon piyasasında da İran kaynaklı belirsizliklerin fiyatlandığı görülüyor. Yatırımcıların yükseliş yönlü opsiyonlara yöneldiği ve oynaklığın yüksek seviyelerde seyrettiği kaydedildi.

Arz tarafında hareketlilik

Öte yandan bölgede arz tarafında hareketlilik dikkat çekiyor. Suudi Arabistan'ın bu ay son üç yılın en yüksek ham petrol ihracatına hazırlanması, İran'ın tankerlerini hızla doldurması ve Irak, Kuveyt ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen akışın artması piyasada arz beklentilerini etkiliyor.

Gözler OPEC+ toplantısında

Piyasaların odağında ayrıca pazar günü yapılacak OPEC+ toplantısı bulunuyor.

Toplantıda Nisan ayı üretim politikasının belirlenmesi beklenirken, bazı yetkililer sınırlı bir üretim artışı ihtimaline işaret ediyor. ABD-İran hattındaki gelişmeler ise karar sürecine yönelik belirsizliği artırıyor.