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JP Morgan 2020 yılı için petrol fiyatı tahminlerini yükseltti

JP Morgan, OPEC+'nın global üretim kısıntısını derinleştirme kararı sonrası petrol fiyat tahminlerini yükseltti ve gelecek yıl arz-talep degnesinin sıkılaşacağı tahmininde bulundu.

JP Morgan 2020 yılı için petrol fiyatı tahminlerini yükseltti
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Brent petrolü için 2020 yılı tahminini 59 dolar/varilden 64,5 dolara yükselten JP Morgan, fiyatın 2021 yılında 61,50 dolar/varil seviyesine gerilemesini beklediklerini belirtti. JP Morgan, Batı Teksas petrolü için 2020 ve 2021 yılı ortalama fiyat tahminlerini ise 60 ve 57,50 dolar/varil olarak duyurdu.

Eylül ayında yaptığı tahminlerde global petrol piyasasının 2020 yılında günde 0,6 milyon varil fazla vereceğini öngördüklerini hatırlatanJP Morgan, OPEC+'nın 2020'nin ilk çeyreği için üretim kısıntısını 500 bin varil derinleştirme kararı sonrası petrol piyasasının 2020'de günde 200 bin varil açık vereceğini tahmin ettiklerini duyurdu.

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