JP Morgan 2020 yılı için petrol fiyatı tahminlerini yükseltti

17 Aralık 2019

Brent petrolü için 2020 yılı tahminini 59 dolar/varilden 64,5 dolara yükselten JP Morgan, fiyatın 2021 yılında 61,50 dolar/varil seviyesine gerilemesini beklediklerini belirtti. JP Morgan, Batı Teksas petrolü için 2020 ve 2021 yılı ortalama fiyat tahminlerini ise 60 ve 57,50 dolar/varil olarak duyurdu.



Eylül ayında yaptığı tahminlerde global petrol piyasasının 2020 yılında günde 0,6 milyon varil fazla vereceğini öngördüklerini hatırlatanJP Morgan, OPEC+'nın 2020'nin ilk çeyreği için üretim kısıntısını 500 bin varil derinleştirme kararı sonrası petrol piyasasının 2020'de günde 200 bin varil açık vereceğini tahmin ettiklerini duyurdu.