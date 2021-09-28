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JP Morgan CEO'su Dimon: Bitcoin 10 katına çıkabilir, ama ben almam

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, "İnsanların gereksiz yere bu konuya çok fazla zaman  harcadıklarını düşünüyorum" dedi. 

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Bitcoin ve kripto paralara yönelik olumsuz görüşleri ile bilinen 
JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, Bitcoin fiyatının gelecek 5 yılda 
10 kat artabileceğini ancak kendisinin yine de alım yapmayacağını  söyledi.

Hindistan medyasına açıklama yapan Dimon, "Ben gerçtekten Bitcoin'i  umursamıyorum. İnsanların gereksiz yere bu konuya çok fazla zaman  harcadıklarını düşünüyorum" dedi. 

Bitcoin'in bir noktada regüle edilmesi gerektiğini söyleyen Dimon, 
"Bu durumda yükseliş sınırlanabilir. Ancak bunu atlatırsa ne  olacağını bilemiyorum. Umursamıyorum. Ben Bitcoin almam. Ancak bu  kripto paranın gelecek 5 yılda 10 katın çıkmayacağı anlamına  gelmiyor" şeklinde konuştu.