JP Morgan CEO'su Dimon: Bitcoin 10 katına çıkabilir, ama ben almam

Bitcoin ve kripto paralara yönelik olumsuz görüşleri ile bilinen

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, Bitcoin fiyatının gelecek 5 yılda

10 kat artabileceğini ancak kendisinin yine de alım yapmayacağını söyledi.

Hindistan medyasına açıklama yapan Dimon, "Ben gerçtekten Bitcoin'i umursamıyorum. İnsanların gereksiz yere bu konuya çok fazla zaman harcadıklarını düşünüyorum" dedi.

Bitcoin'in bir noktada regüle edilmesi gerektiğini söyleyen Dimon,

"Bu durumda yükseliş sınırlanabilir. Ancak bunu atlatırsa ne olacağını bilemiyorum. Umursamıyorum. Ben Bitcoin almam. Ancak bu kripto paranın gelecek 5 yılda 10 katın çıkmayacağı anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.