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JP Morgan Çinli bankayla ortaklık görüşmeleri yapıyor

ABD'li yatırım bankası JP Morgan China Merchants Bank ile ortaklık için görüşmelerde bulunuyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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JP Morgan Çin'li varlık yönetimi girişimleriyle ortaklık için görüşmelerde bulunuyor. Konuya yakın kaynaklar, JP Morgan'ın China  Merchants Bank ile stratejik ortaklık için görüşmelerde bulunduğunu açıkladı. bloomberght.com'da yer alan habere göre, İsmini vermek istemeyen kaynaklar henüz ortaklığın detaylarının belli olmadığını belirtti. JP Morgan ve Çinli banka yetkilileri ise konuya dair yorum yapmadı.