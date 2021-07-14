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JP Morgan, ekim ayında faiz artırımı bekliyor

JP Morgan raporunda TCMB'nin ilk faiz artırımının halen ekim ayında 50 baz puan ile gelmesinin beklendiği kaydedildi

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan tarafından hazırlanan raporda TCMB'nin bugünkü toplantısında faiz oranlarını beklendiği üzere değiştirmeyerek yüzde 19 seviyesinde bıraktığı kaydedildi.

Kuruluşun değerlendirmesinde bankanın yaz aylarında enflasyonda yaşanabilecek volatilite konusunda uyardığı ancak yeni bir politika yönlendirmesi yapmadığı vurgulandı.

Raporda, TCMB'nin ilk faiz artırımının halen ekim ayında 50 baz puan ile gelmesinin beklendiği ifade edildi. Yılın son 3 ayında 50'şer baz puan faiz indirimi beklentisi korundu.

JP Morgan, bununla birlikte ekonomik aktivite ve fiyat baskılarında güçlenmenin daha geç ya da daha yavaş politika gevşetmesine neden olabileceğinin altını çizdi.

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