JP Morgan: Emtiada yükseliş hareketi başlamış olabilir

ABD Merkezli yatırım bankası JPMorgan tarafından hazırlanan raporda, emtiada yıllarca devam edecek yeni bir süper döngünün henüz başlamış olabileceği yorumunda bulunuldu.



Bloomberg'in haberine göre, Marko Kolanovic liderliğindeki analistler tarafından hazırlanan raporda pandemi sonrasında beklenen güçlü ekonomik toparlanma ve enflasyondan korunmak için hedge ihtiyacının emtia talebini yüksek tutabileceği ifade edildi.



Değerlendirmede aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadelenin de emtia fiyatlarında artış gibi istenmeyen bir sonucunun olabileceği yorumu yapıldı.JP Morgan raporunda "Emtiada yeni bir yukarı yönlü hareketin özellikle petrol için geçerli olmak üzere başladığını düşünüyoruz.

Enflasyon ve tahvil faizleri talihlerini değiştiriyor" denildi.



Emtiada son 100 yılda 4 kez süper döngü yaşanmıştı. Son süper döngü 12 yıl devam etmesinin ardından 2008'de sonlanmıştı.