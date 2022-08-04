JP Morgan, enflasyon tahminini değiştirmedi

JP Morgan, TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon rakamlarının ardından yayınladığı bir notta yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 63.1 olarak bıraktığını ifade etti.

Ancak kurum, son yıllarda olduğu gibi, tahmine yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu vurguladı.

JP Morgan, enflasyona ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Seçim öncesi politikaların yanı sıra yaklaşan seçimlerin zamanlaması ve sonuçları, enflasyon ve para politikası üzerindeki belirsizliğin ana kaynaklarını oluştururken, seçim sonrası hükümetin politikaları ve ortodoks politikalara dönüşün zamanlaması büyük olasılıkla orta vadede enflasyon sürecinin gidişatını belirleyecek."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün katıldığı bir televizyon programında, "Enflasyonun engellenmesi yönünde önemli adımlar atıyoruz, son iki aydır da piyasa bunu hissediyor. Bugün 2,37, önümüzdeki ay yani bu ağustos enflasyon bir miktar daha düşük olacak. Yıl sonunda aralık ayında olağanüstü bir durumla karşı karşıya kalmazsak, petrol fiyatlarının gevşemesiyle, baz etkisiyle düşüş trendine girmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

TÜİK'in dün açıkladığı rakamlara göre temmuz ayında TÜFE aylık yüzde 2.37 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 79.60'a çıkarak 24 yılın zirvesinde kalmaya devam etti.