JP Morgan, eylülden sonra faiz indirimi bekliyor

TCMB'nin Mart ayı toplantısında politika faizini yüzde 17'den yüzde 18'e yükseltmesini bekleyen JP Morgan, Eylül'den yıl sonuna kadar ise 400 baz puan faiz indirimi öngördü.

TCMB'nin ilk faiz indirimini ise Eylül ayında yapacağını öngören JPMorgan, faizin üçüncü çeyrekte yüzde 17 olacağını ve yıl sonunda yüzde 14 olacağını tahmin etti.

Türk ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini daha önce yüzde 4,8 olarak duyurmuş olan JPMorgan, 2022 yılı GSYH büyüme beklentisini de yüzde 3,3 olarak ortaya koydu.

Türkiye için 2021 yılı enflasyon tahmininin yüzde 10,5 olduğunu hatırlatan JPMorgan, 2022 beklentisini de yüzde 8,8 olarak açıkladı.

2021 yılında Türkiye'nin bütçe açığı/GSYH oranının yüzde 3,3 ve 2022 yılında yüzde 3,0 olacağı tahmin eden JPMorgan, 2021 ve 2022 için cari işlemler dengesi oranlarını yüzde -2,2 olarak duyurdu.

Yayınladığı raporda ABD Doları-Türk Lirası için tahminlerine de yer veren JPMorgan, Mart 2021 için 7,20 olarak ifade ettiği tahmini, Haziran 2021 için 7,30, Eylül 2021 için 7,50 ve Aralık 2021 için 7,65 olarak ortaya koyddu.