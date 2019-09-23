JP Morgan, Fitch ve Moody's'ten sorunlu kredi değerlendirmesi

23 Eylül 2019

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları bugün art arda yaptıkları açıklamalarla BDDK'nın bankalara yaptığı 46 milyar liralık zarar karşılığı bildirimini değerlendirdi.



Moody's: Bankalar üzerindeki baskı artacak

Moody's, BDDK'nın bankaların takip hesabına aktarması gereken kredilerle ilgili açıklamasının Türk bankaları üzerindeki baskıyı artıracağını öne sürdü.



Kredi derecelendirme kuruluşu, sorunlu kredilerin yeniden sınıflandırılmasının Türk bankaları için karlılığı azaltacak varlık riskinin arttığını ortaya koyduğundan negatif olduğunu belirtti.

Enerji sektöründe görünümün Tahsili Gecikmiş Alacaklar'ın (TGA) oranının yüzde 2.9 (Temmuz 2019) ile inşaat sektörüne (yüzde 6.8) göre daha iyi olduğunu belirten kurum, buna karşın enerji sektörünün daha konsantre olduğu ve birkaç borçlunun temerrüde düşmesi halinde TGA'nın aniden yükselebileceğinin altını çizdi.

Değerlendirmede “Ekonominin 2019'da hala küçülmesini ve enflasyonun MB hedefinin oldukça üzerinde kalmasını bekliyoruz.” ifadesi yer aldı.

“Türk bankacılık sisteminin TGA rasyosu Temmuz 2017'deki yüzde 3.1'den Temmuz 2019'da yüzde 4.6'ya yükseldi. Varlık kalitesinin baskı altında kalmayı sürdüreceğine inanıyoruz.” denen Moody's raporunda, sermaye yeterlilik rasyosunun iyi karlılığı ve sınırlı karpayı dağıtımını yansıtarak 2017'deki yüzde 17'den 2019'da yüzde 18.2'ye yükseldiği belirtildi. Raporda, karlılığın büyük bir ihtimalle artan karşılık ayırma baskısından etkileneceği vurgulandı.

Fitch: Piyasa güvenini ve karlılıkları olumsuz etkileyecek

Fitch Ratings Finansal Kuruluşlar Direktörü Liddell ise Türk bankacılık sistemi üzerindeki tahsili geçmiş alacakların varlığı nedeniyle sektörün sermaye ve karlılıkları ve piyasa güveni üzerinde olumsuz etki yarattığını dile getirdi.

Türk bankaların çoğunluğu negatif bir görünüme sahip olduğunu hatırlatan Liddek, bu durumun varlık kalitesine ilişkin risklerden kaynaklandığını ifade etti.

"Faizler çok hızlı düşerse riskler de artacaktır"

Liddell şöyle devam etti:

"Türk bankacılığında sermaye ve karlılık için fazla tampon yok. Bankacılık sektöründe karlılık tamponlarına bakıldığında hala güçlü olduklarını görüyoruz. Türk bankalarında sermaye artışı görülebilir. Büyük oranda faiz oranlarında indirim olduğunu gördük, bankaların net getirilerini desteklemesi anlamına gelebilir, performansını destekleyecektir. İndirimler, varlık kalitesine desteğini farklılaştırabilir, düşük faizler kredi alacaklar için daha ulaşılabilir hale gelmesine neden olabilir.Daha önemli bir şey var, faiz indirimlerinin hızı bizim için herhangi bir şekilde makro ekonomik istikrara, dengeye veya döviz oranına risk oluşturmuyor. Ancak faizler çok hızlı düşerse riskler artacaktır."

JP Morgan: Etki yönetilebilir olacak

JP Morgan, BDDK'nin 46 milyar TL tutarında kredinin yeniden sınıflandırılarak sorunlu kredi olarak tanımlanması ve yıl sonuna kadar karşılık ayrılması talebinin bankacılık sektörü için oldukça yönetilebilir bir etkisinin olmasının beklendiğini bildirdi.



Takip ettikleri bankaların 46 milyar TL tutarındaki bu kredi portföyündeki paylarının yüzde 60 olduğuna işaret eden JP Morgan, bu kredilerin takip ettiği bankaların toplam kredi porföylerine oranlarının da yüzde 0,8 ile 3,4 aralığında değiştiğine, ortalamada oranın yüzde 1,9 olduğuna dikkat çekti.

Sorunlu kredilerin yarısı enerjide, yüzde 30 inşaat, yüzde 20 emlak



Türk bankalarının enerji ve gayrimenkul sektörüne verdiği kredilerin yüzde 4,0-4,5'nin sorunlu olduğunu, inşaat sektöründe sorunlu kredi oranının yüzde 9'da bulunduğunu belirten JP Morgan, 46 milyar TL sorunlu kredinin yarısının enerji sektöründe, yüzde 30'unun inşaat sektöründe yüzde 20'sinin emlak sektöründe olduğunu tahmin ettiklerini vurguladı.



JP Morgan ayrıca, bu 46 milyar TL tutarındaki kredinin sorunlu kredi olarak tanımlanması ve karşılık ayrılmasından en çok etkileneceğini tahmin ettikleri bankalar olarak Vakıfbank ve YKB'yi işaret ederken, en az Akbank'ın etkileneceğini tahmin ettiklerini belirtti.