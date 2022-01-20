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JP Morgan ile Goldman Sachs'tan faiz tahmini

JP Morgan, TCMB'nin bu yıl faiz oranında değişiklik yapmasını beklemiyor. Goldman Sachs ise ikinci çeyrekte faiz artışı öngörüyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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JP Morgan ile Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından değerlendirmelerde bulundu.

JP Morgan Securities analisti Yarkın Cebeci, bugünkü TCMB kararına dair yazdığı notta, politika faizinin beklenildiği gibi yüzde 14'te bırakan bankanın, fiyat dinamikleri hakkında genel bir değerlendirme yapacağını belirttiğini ancak bunun ne kadar süreceği konusunda herhangi bir yönlendirmede bulunmadığını vurguladı.

Cebeci, önümüzdeki aylarda herhangi bir faiz oranı değişikliği beklemediklerini, ekonomik temel tam tersini söylese de indirimlerin artışlardan daha olası olduğunu not etti.

Goldman Sachs ise TCMB'nin ikinci çeyrekte faiz artırımına gideceği tahmininde bulundu.

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