JP Morgan, kasım ayında 100 baz puan faiz indirimi bekliyor

TÜİK'in dün açıkladığı ekim ayı enflasyon rakamlarının değerlendiren JP Morgan, enflasyonist baskıların güçlü olmaya devam ettiğini bildirdi.

2021 yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 19,9'dan yüzde 19,6'ya revize eden JP Morgan, 2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 16,4 olarak korudu.

Hali hazırda yüzde 19,6 olan yıl sonu tahminleri için kısmen bir sürprizi yansıttığını vurgulayan JP Morgan, önümüzdeki aylarda, 2022 dördüncü çeyreğe kadar, yıllık enflasyonu yüzde 18-21 bandında gördüklerini belirtti.

JP Morgan, ekim ayı enflasyon verisinin kendilerini kasım ayında TCMB'den 100 baz puan faiz indirimi beklentilerinden daha emin hale getirdiğini vurguladı.