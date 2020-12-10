JP Morgan: Kripto paralar, altın için sıkıntı yaratabilir

Uluslararası yatırım bankası JPMorgan Chase stratejistlerine göre altın, kurumsal yatırımcıların kriptoparalara giderek daha fazla ilgi göstermelerinin etkisi ile sıkıntı yaşayacak.



Kriptoparaların giderek daha popüler bir varlık sınıfı haline gelmesi ile altın ve kripto pazarlar arasında büyük bir kayma öngören Wall Street'teki birkaç yatırım bankasından biri olan JPMorgan, bu trendin değerli metal piyasalarındaki boğalar için önümüzdeki yıllarda bir problem yaratacağını vurguladı.

Bitcoin'in hane yatırımlarındaki payı yüzde 0,18



Bitcoin'in şu anda ailelerin resmi varlıkları içinde payının şu anda sadece yüzde 0,18 olduğunu, altın borsa yatırım fonlarının oranının ise yüzde 3,3 olduğunu belirten JPMorgan, kısa vadede Bitcoin fiyatının hedefi geçmesi, altın fiyatının toparlanmaya hazırlanması yönünde iyi bir şans bulunduğunu da ifade etti.