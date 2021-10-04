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JP Morgan petrol fiyat beklentisini yükseltti

JP Morgan yıl sonu için brent petrol fiyat beklentisini 78 dolardan 84 dolara revize etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan yıl sonu için brent petrol fiyat tahmini 78 dolardan 84 dolara çıkardı.

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda Avrupa ve Asya'da yaşanan gaz krizinin birçok jeneratörün yakıt konusunda petrola dönmesine yol açacağı tahmin edildi.

Raporda gaz fiyatının pahalı hale gelmesinin petrol talebine günlük 900 bin varillik ek yapabileceği öngörüldü.