JP Morgan: TCMB, anlamlı bir değişiklik ihtiyacı hissetmedi

JP Morgan, TCMB'nin önümüzdeki aylarda da faizi yüzde 14 seviyesinde tutmasını bekliyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun dün yaptığı toplantıda alınan kararları ve toplantı sonrası yapılan açıklamayı değerlendiren JP Morgan, TCMB'nin önümüzdeki aylarda da faiz değişikliğine gitmesini beklemediklerini bildirdi.

JP Morgan yaptığı değerlendirmede, "Genel beklenti doğrultusunda TCMB politika faizini yüzde 14 seviyesinde tuttu ve faiz açıklamasında kullandığı dilde herhangi bir anlamlı değişiklik yapma ihtiyacı hissetmedi. Karar ve yapılan açıklama bir kez daha TCMB'nin para politikasını ortodoks bir yol ile sıkılaştırmaya niyeti olmadığını ve onun yerine bizce enflasyon ile mücadelede etkinliği kuşkulu makro ihtiyati tedbirler ile ilerlemeye devam ettiğini bir kez daha teyit etti." ifadelerini kullandı.

TCMB'nin yüksek enflasyonun tüm suçunu arz taraflı küresel faktörlere attığına ve talep taraflı baskılara, politika kredibilitesine hiç atıfta bulunmadığına dikkat çeken JP Morgan, "TCMB dezenflasyon patikası konusunda iyimser olmaya devam ediyor, enflasyon ile mücadele için hali hazırda alınan tedbirlerin kararlı şekilde uygulanması ile bir dezenflasyon sürecinin başlayacağını vurguluyor" değerlendirmesini de yaptı.