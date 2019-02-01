JP Morgan: Türk tahvili güçlü fırsatlar sunmuyor

01 Şubat 2019

JP Morgan, Fed'in faiz artırımları konusunda daha sabırlı olacağını duyurmasının ardından, gelişmekte olan piyasa yerel para cinsinden tahvilleri ve para birimlerinde pozisyonunu artırdı. Ancak Türkiye ve Rusya tahvillerinin çok güçlü fırsatlar sunduklarını düşünmediklerini belirtti.

JP Morgan analistleri, yatırımcılar için hazırladıkları notta, "Karalı bir şekilde güvercin Fed, ABD'de uzun vadeli reel getirilerin düşebileceği bir ortamda gelişmekte olan piyasalarda pozisyon artırmak için taze bir itici güç sağladı" ifadelerini kullandılar.

Banka; Güney Afrika ve gelişmekte olan Asya yerel para cinsinden tahviller ile gelişmekte olan Avrupa, Ortadoğu ve Afrika faizleri için tavsiyesini "ağırlığını artır"a yükseltti.

Öte yandan raporda, "Türkiye veya Rusya yerel para cinsinden tahvillerin ise global görüşte ifade edilen kadar çok güçlü fırsatlar sunduklarını düşünmüyoruz" görüşüne yer verildi.