JP Morgan, Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti

JP Morgan, 2020 ve 2021 yılına ilişkin büyüme beklentilerini yükseltti. Kurum, Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,1’den yüzde 1,9’a yükseltirken, 2021 büyüme beklentisini ise yüzde 3,3'ten yüzde 4,6'ya revize etti.

Ekonomist Yarkın Cebeci tarafından kaleme alınan raporda, yüksek frekanslı verilerin kısıtlamalara rağmen dördüncü çeyrekte yurtiçi talebin yüksek olduğunu gösterdiği belirtildi.

Raporda sıkı finansal koşullar ve devam eden kısıtlamaların ekonomide fren etkisi yapacağı belirtilse de net ihracatın büyümeye katkısının daha büyük olabileceği ifade edildi.