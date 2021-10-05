JP Morgan'dan ekim enflasyonu için 'tepe' tahmini

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan'un raporunda Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 16.7 olarak devam ettiği belirtildi.

Manşet enflasyonun ekim ayında yüzde 19,9 ile tepe yapacağını öngören JPMorgan, güçlü baz etkisi ile enflasyonun yılın son iki ayında gerileyeceğini tahmin etti.

Raporda, talep yönlü baskılar, arz sorunları, yükselen enerji fiyatları ve para politikası kredibilitesinin dezenflasyon süreci için risk oluşturduğu yorumunda bulunuldu,.

Kuruluşun değerlendirmesinde TCMB'nin ekim ayı toplantısında faiz oranını değiştirmeyeceği öngörüsünde bulunuldu. Açıklamada, "TCMB açıklaması faiz indirimlerinin devamına işaret etse de ekim ayında geçici olarak beklemede kalınabilir" denildi.

JP Morgan, yılın son 2 ayında ise toplamda 100 baz puanlık ek faiz indirimi beklendiği dile getirdi.