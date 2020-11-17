JP Morgan'dan Euro/Dolar'da kısa pozisyona devam

JP Morgan analistleri tarafından hazırlanan raporda, 4. çeyreğin Euro Bölgesi ülkeleri için inişli çıkışlı olacağı tahmin edildi. Euro/Dolar paritesinde kısa pozisyonun bu nedenle korunduğu yorumu yapıldı.

JP Morgan, aşı konusundaki olumlu gelişmelerin Euro Bölgesi'nde 2021 yılı için kuyruk risklerini azalttığını belirtti ancak yine de mevcut ortamda dolar için agresif bir kısa pozisyon almadıklarının altını çizdi.

Kısa pozisyon, yatırımcısına söz konusu varlıkta ya da paritede düşüş halinde getiri sağlıyor.