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JP Morgan'dan faiz kararı değerlendirmesi

JP Morgan, TCMB'nin gelecek dönemde erken faiz indirim adımı atması riskini azalttığını kaydetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan, TCMB'nin bugün aldığı faiz değiştirmeme kararı sonrasında yaptığı açıklamanın bankanın gelecek dönemde erken faiz indirim adımı atması riskini azalttığını kaydetti.

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, TCMB açıklamasının yılın son aylarına kadar gevşetme adımı atılmayacağı sinyali içerdiği yorumu yapılırken "TCMB'nin ilk faiz indirimini Eylül ayında yapacağı beklentimiz sürüyor. Bankanın faiz indirimini daha geç yapması politika kredibilitesinde daha keskin bir toparlanma ve dezenflasyon sürecine destek sağlar" denildi.

TCMB'nin karar sonrasında yaptığı açıklamanın kuruluşun risklerin farkında olduğunu net şekilde gösterdiğini ifade eden JP Morgan, "Önümüzdeki dönemde bankanın ihtiyatlı duruşunu korumasını ve gelecek aylarda gevşetme adımlarından sakınmasını bekliyoruz" yorumunda bulundu.

JP Morgan, kendi enflasyon tahminlerinin de TCMB patikası öngörüsü ile uyumlu olduğunun altını çizdi. Yıl sonunda enflasyonda gerileme beklendiğini kaydetti.

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