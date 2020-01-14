JP Morgan'ın geliri 4. çeyrekte tahminleri aştı

14 Ocak 2020

JPMorgan Chase & Co. tarafından Perşembe günü açıklanan güçlü rakamlara göre bankanın sabit getirili ürün, Döviz ve emtia (FICC) satış ve işlem geliri dördüncü çeyrekte 3.45 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek analistlerin 2.44 milyar dolarlık medyan tahminini geride bıraktı.

Bankanın düzeltilmiş geliri 29.21 milyar dolar oldu. Beklenti 27.90 milyar dolar idi. Yatırım bankacılığının geliri 1.82 milyar dolar oldu. Beklenti 1.84 milyar dolar idi.

JPMorgan'ın hisse senedi başına düşen karı dördüncü çeyrekte 2.57 dolar ile 2.36 dolar seviyesindeki beklentiyi aştı.

Hisse senedi satış ve işlem geliri 1.51 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek 1.41 milyar dolarlık medyan tahminini aştı.

Banka, 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin 14 milyar dolar net faiz geliri beklentisi açıkladı. Uzmanların tahmini 13.5 milyar dolar açıklayacağı yönündeydi.