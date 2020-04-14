JP Morgan'ın ilk çeyrek kârı beklentilerin altında kaldı
JPMorgan Chase & Co'nun net kârı 2020 ilk çeyrekte, koronavirüs pandemisinin ayrılmasını zorladığı kredi karşılıkları nedeniyle, beklentilerin altında kaldı ve yüzde 68 azaldı.
ABD merkezlı yatırım bankası JP Morgan'ın, 31 Mart'ta sona eren ilk çeyrek net kârı hisse başına 79 dolar, 2,87 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2019 ilk çeyrekte net kâr 9,18 milyar dolar, hisse başına 2,65 dolar olmuştu.
Beklentilerin altında kaldı
Analistler ise 2020 ilk çeyrekte hisse başına kârın 1,84 olmasını bekliyorlardı.
JP Morgan CEO'su Dimon'un verdiği bilgiye göre kredi zararları için karşılıklar ilk çeyrekte 6,8 milyar dolardan 8,3 milyar dolara yükseldi.