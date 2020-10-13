JPMorgan Chase ve Citigroup üçüncü çeyrek bilançolarını açıkladı

13 Ekim 2020

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase ve Citigroup, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 9,4 milyar dolara yükseldi. Banka, 2019'nin üçüncü çeyreğinde 9,08 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Kurumun hisse başına kârı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 2,92 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına kârı, geçen yılın aynı döneminde 2,68 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan Chase'in 2020'nin üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla sınırlı bir azalış kaydederek 29,9 milyar dolar oldu. Banka, geçen yılın aynı döneminde 30 milyar dolar gelir elde etmişti.

Citigroup'un kârı yüzde 34 azaldı

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre de bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azalarak 3,2 milyar dolara geriledi. Bankanın geçen senenin temmuz-eylül dönemindeki net kârı, 4,9 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına kârı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2,07 dolar olarak kaydedilirken, bu yılın aynı döneminde 1,40 dolara düştü.

Citigroup'un bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalış göstererek 17,3 milyar dolar oldu. Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 18,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Kaynak: AA