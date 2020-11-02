JPMorgan, faiz artırım beklentisini yükseltti

02 Kasım 2020

TCMB Başkanı Murat Uysal'ın Enflasyon Raporu sunumunu değerlendiren JPMorgan, TCMB'nin enflasyon dinamiklerinde kötüleşmenin, kurdaki zayıflığın finansal istikrar ve fiyatlar için riskleri artırdığının bilincinde olduğunu savundu.

TCMB'nin kredibilitesinde son dönemde yaşanan erozyon dikkate alındığında politika faizinde yıl sonuna kadar 200 baz puan olan artırım beklentilerini 300 baz puana çıkardıklarını belirten JP Morgan, politika faizinin en azında enflasyona eşit olacağını öngördüklerini vurguladı.

Banka'nın reel faiz oranının efektif fonlama faizini hareket ettirerek ayarlayacağını öngören JPMorgan, bu senaryoda TCMB'nin efektif fonlama faizi oranı üst bandını 17,75'e iteceği beklentisini ortaya koydu.

"Bizim görüşümüze göre bu adım kredibilite erozyonunun durdurmak için yeterli olacaktır. Hatta biraz toparlanmaya yol açabilir" değerlendirmesini yapan JPMorgan, "Ancak toparlanma daha uzun sürebilir ve bunu başarmak için gerekli toplam sıkılaştırma daha fazla olabilir. Burada, Uysal'ın konuşmasında pozitif reel faize ihtiyaç olduğunu ifade ettiğini de not etmeliyiz" dedi.

JPMorgan raporunda, 2020 sonu için enflasyon tahminini yüzde 12,8'e çıkarırken, 2021 sonu beklentisini ise yüzde 12,0 olarak korudu.

Kaynak: Foreks