JPMorgan raporu: Savaş krizinde Bitcoin altını geride bıraktı

JPMorgan analistlerinin hazırladığı ve The Block tarafından aktarılan rapora göre, İran ile yaşanan gerilim döneminde Bitcoin, geleneksel güvenli liman varlıklar olan altın ve gümüşe kıyasla daha güçlü bir performans sergiledi.

Veriler, değerli metallerden çıkışların hızlandığını, buna karşılık kripto varlıklara yönelik ilginin arttığını ortaya koydu.

ETF'lerde yön değişti

Mart ayının ilk üç haftasında altın ETF'lerinden yaklaşık 11 milyar dolarlık çıkış yaşandığı belirtilirken, gümüş ETF'lerinde de geçen yazdan bu yana oluşan girişlerin büyük ölçüde geri verildiği ifade edildi. Aynı dönemde Bitcoin tarafında ise net sermaye girişleri kaydedildi.

Bireysel yatırımcı ilgisi arttı

Analistler, savaşın başlamasıyla birlikte İran'da kripto işlemlerinde belirgin bir artış gözlendiğini aktardı. Yerel yatırımcıların varlıklarını yerel platformlardan çekerek kişisel cüzdanlara ve uluslararası borsalara yönlendirdiği belirtildi.

Bitcoin'in sınır ötesi işlem imkânı, 24 saat açık piyasası ve saklama esnekliği, bu süreçte öne çıkan unsurlar arasında gösterildi.

Kurumsal tarafta ayrışma

Kurumsal yatırımcı davranışlarında da farklılaşma dikkat çekti. Altın ve gümüş vadeli işlem pozisyonlarının Ocak ayından bu yana belirgin şekilde azaldığı, buna karşın Bitcoin vadeli işlemlerinde daha dengeli bir görünümün korunduğu ifade edildi.

Likidite tarafında da benzer bir tablo ortaya çıkarken, Bitcoin'in piyasa erişimi açısından altına göre daha avantajlı hale geldiğine işaret edildi.