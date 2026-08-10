JPMorgan S&P 500 hedefini yükseltti

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Wall Street’te rekorların ardından yükselişin ne kadar devam edebileceği tartışılırken JPMorgan’dan yeni bir tahmin geldi. Bankanın güncellenen beklentisi, şirket kârlarındaki büyümenin hisse senetlerindeki yükselişi bir süre daha destekleyebileceğine işaret etti.

Hedef 8 bin puana çıktı

JPMorgan analistleri, S&P 500 hedefi için yıl sonu tahminini 7 bin 800 puandan 8 bin puana yükseltti. Banka böylece haziran ayında yaptığı yukarı yönlü revizyonun ardından yaklaşık bir buçuk ay içinde beklentisini bir kez daha artırmış oldu.

Değişiklik yalnızca endeks hedefiyle sınırlı kalmadı. JPMorgan, S&P 500 şirketlerinin 2026 yılı hisse başına kâr tahminini 350 dolardan 365 dolara yükseltti. Yeni tahmin, şirket kârlarında yıllık yaklaşık yüzde 35 büyümeye işaret ediyor.

S&P 500 cuma gününü 7 bin 757,64 puanla tarihi zirvede tamamlamıştı. Bu seviye dikkate alındığında yeni S&P 500 hedefi, endekste yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 3’lük ilave yükseliş alanı bulunduğu anlamına geliyor.

Yapay zekâ kârları taşımaya devam ediyor

JPMorgan’ın tahmin değişikliğinde en önemli unsur şirket bilançolarındaki güçlü görünüm oldu. Açıklanan sonuçlarda beklentilerin üzerinde kâr bildiren şirketlerin oranı son yılların en güçlü seviyelerinden birine ulaştı.

Yapay zekâyla bağlantılı şirketler ise büyümenin öncüsü olmaya devam ediyor. Bankanın değerlendirmesine göre bu gruptaki şirketlerde medyan hisse başına kâr büyümesi yüzde 28 seviyesinde gerçekleşirken, yapay zekâ dışındaki şirketlerde oran yüzde 12 civarında kaldı.

Bununla birlikte JPMorgan, yapay zekâ tarafındaki büyüme hızının aynı tempoda devam etmeyebileceğine de dikkat çekiyor. Piyasa beklentileri, gelecek çeyrekte bu şirketlerdeki kâr büyümesinin yüzde 16 civarına gerileyebileceğine işaret ediyor. Bu nedenle yükselişin teknoloji sektörünün dışına ne ölçüde yayılacağı S&P 500 hedefi açısından önem kazanıyor.

Wall Street için yeni sınav enflasyon

ABD borsaları geçen haftayı güçlü tamamladı. Temmuz ayında tarım dışı istihdamın beklenen artışın aksine 23 bin kişi azalması, ABD Merkez Bankası’nın eylül ayında faiz artıracağı beklentisini zayıflattı. S&P 500 haftalık bazda yüzde 3,6’ya yakın yükselirken tarihi kapanış rekorunu yeniledi.

Şimdi yatırımcıların önünde yeni bir sınav bulunuyor. Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, faiz artışı ihtimalini yeniden güçlendirebilir ve yüksek değerlemelerle işlem gören hisseler üzerinde baskı yaratabilir.

Bu nedenle JPMorgan’ın yükselttiği S&P 500 hedefi yalnızca yapay zekâ rallisinin devamına bağlı değil. Şirket kârlarının güçlü kalması, enflasyonun yeniden hızlanmaması ve Fed üzerindeki faiz artırma baskısının sınırlı kalması Wall Street’in 8 bin puana doğru ilerleyip ilerleyemeyeceğini belirleyecek.