JPMorgan: TCMB önümüzdeki aylarda da faizi değiştirmeyecek

TCMB Para Politikası Kurulu'nun dün gerçekleştirdiği toplantının ardından bir değerlendirme notu yayınlayan JPMorgan, ortaya konan güvercin duruş sonrasında TCMB'den önümüzdeki aylarda da faiz indirimi beklemediğini bildirdi.

PPK toplantısı sonrası yayınlanan açıklamaya tek büyük eklemenin uzun vadeli kredilerin desteklenmesi için daha güçlü makro ihtiyati tedbirlere ihtiyaç olduğu ifadesi olduğunu vurgulayan JPMorgan, "Bu, uzun vadeli yatırımlar için bazı hedefli teşviklerin sağlanacağına işaret ediyor, ancak bunun makro görünümde anlamlı bir değişikliğe yol açması muhtemel değil" değerlendirmesini yaptı.

Haziran 2023'tte yapılması öngörülen seçimlerin uzun vadeli para politikası görünümü üzerinde belirsizlik yarattığını da savunan JPMorgan, özellikle büyümede keskin bir yavaşama görülmesi halinde, faizlerin düşürülmesi yönünde siyasi baskının artması riskinin hala var olduğunu da vurguladı.