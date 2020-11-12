JPMorgan, TL pozisyonunu revize etti

12 Kasım 2020

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türkiye'de ihtiyatlı ve piyasa dostu isimlerin TCMB

Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerine getirilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın serbest piyasa uygulamalarını merkezine alan kural tabanlı politikalara güçlü destek verecek gibi görünmesini yatırımcı güveninin iyileşmesine yardım edebileceğini bildirdi.



Türkiye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren JPMorgan, yeni TCMB Başkanı Ağbal'ın dapa iyi iletişime ve pomitika yönlendirmesine vurgu yapmasının cesaret verici olduğunu belirten JHMorgan, Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın yaptığı yazılı açıklamada, şeffaf, öngörülebilir ve hesap verebilir politikalar uygulanması sözü vermesinin piyasalara güven verdiğini vurguladı.



Bu yeni ekonomi ekibinin ilk testinin gelecek hafta yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı olacağına işaret eden JPMorgan, "Yeni ekibin büyük bir politika faizi artırımı yapacaklarını ve aynı zamanda daha fazla şeffaflık ve öngörülebilirlik sağlamak için politika çerçevesini basitleştireceklerini düşünüyoruz. Bu doğrultuda TCMB'nin politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 15,25'e çıkarmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Türk Lirası'nda uzun süredir devam ettirdikleri UW-ağırlığını azalt pozisyonlarında kar realizasyonuna gittiklerini ve piyasa ağırlığı-MW pozisyonuna geçtiklerini belirten JPMorgan, orta vadede anlamlı yabancı portföy yatırım girişi çekilmesi, yurt içi piyasadaki dolarizasyonun tersine çevrilmesi ve döviz rezervlerinin yeniden inşaa edilmesi için Türkiye'nin ısrarcı şekilde şahin duruş sergilemesinin gerekmesinin muhtemel olacağını da vurguladı.

TL ile ilgili olumlu görüş