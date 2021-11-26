JPMorgan, Türk bankacılık sektöründe fon sorunu yaşandığını düşünmüyor
JPMorgan, Türk bankacılık sisteminde şu anda fon sorunu yaşandığına dair işaretler görmediğini belirtti ve Garanti Bankası ile Akbank'ın sermaye benzeri tahvilleri için "ağırlık artır" tavsiyesinde bulundu
JPMorgan analisti Konstantin Rozantsev araştırma notunda istikrara kavuşmaya başlayan piyasa koşullarının ilgili tahvillerden daha fazla getiri elde edilmesini sağlayabileceğini belirterek, "Türkiye'de kredi risklerinin son haftalarda önemli ölçüde artmadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Araştırma notunda, "Bankacılık sisteminde şu anda fon sorunu yaşandığına dair işaretler yok. Bizim görüşümüze göre döviz hareketlerinin mevduatlarda volatilite ya da dış borç döndürme oranına dair sorun yaratması daha büyük endişe kaynağı fakat bu risklerin uzak olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı.