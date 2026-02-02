JPMorgan'dan altın için iddialı tahmin! Kısa ve orta vadede ne olacak?

JPMorgan, merkez bankalarının alımları ve yatırımcı talebinin desteğiyle altın fiyatlarında yükseliş beklentisini sürdürdüğünü açıkladı.

Bankanın pazar gecesi yayımladığı değerlendirmede, altının ons fiyatının yıl sonuna kadar 6.300 dolara ulaşabileceği öngörülürken, orta vadede değerli metale yönelik güçlü iyimserliğin korunduğu vurgulandı.

Kısa vadede fiyatlarda geri çekilme

Ancak kısa vadede altın fiyatlarında geri çekilme dikkat çekiyor. Spot piyasada altın gün içinde 4.402,36 doları test ederken, son işlemlerde cuma kapanışına göre yüzde 6,5 kayıpla 4.536,72 dolar seviyesinde bulunuyor.

JPMorgan, rezerv çeşitlendirme eğiliminin devam ettiğine işaret ederek, 2026 yılında merkez bankalarının altın alımlarının yaklaşık 800 ton seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Banka, reel varlıkların finansal varlıklara kıyasla öne çıktığı mevcut ortamda altının yapısal olarak desteklenmeye devam ettiğini ifade etti.

Gümüşte bir ayın en düşük seviyesi

Gümüş cephesinde ise daha temkinli bir tablo çizildi. Aralık sonundan bu yana yaklaşık 80 dolar civarında seyreden gümüşte, yükselişi destekleyen unsurların zayıfladığı belirtildi. Spot gümüş pazartesi günü yüzde 6’yı aşan düşüşle 78,90 dolara gerilerken, perşembe günü 121,64 dolar ile rekor kırmış, cuma günü ise yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görmüştü.

Bankaya göre, gümüşte merkez bankalarının altındaki gibi kalıcı bir alıcı olmaması, önümüzdeki dönemde altın-gümüş rasyosunun yeniden yükselmesi riskini artırıyor. Buna rağmen JPMorgan, gümüşte 75-80 dolar bandının güçlü bir taban oluşturduğunu ve fiyatların tüm kazanımlarını geri vermesinin düşük ihtimal olduğunu değerlendirdi.