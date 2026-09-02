JPMorgan'dan borsa uyarısı: Bu eşik aşılırsa satışlar hızlanabilir

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JPMorgan Chase Private Bank Küresel Yatırım Stratejisi Başkanı Grace Peters, tahvil faizlerindeki yükselişin küresel hisse senedi piyasaları açısından eylül ayındaki en önemli risk unsuru olduğunu belirtti. Peters, yılın kalan bölümünde ABD ve Avrupa borsalarında yükseliş potansiyelinin korunduğunu ancak bazı gelişmelerin kısa vadeli satışları tetikleyebileceğini söyledi.

Küresel yatırımcıların odağında, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisinin yüzde 4,8'e ulaşması ve 30 yıllık tahvil getirisinin son 19 yılın en yüksek seviyelerine çıkması yer alıyor. Tahvil faizlerindeki yükseliş, yatırımcıların hisse senetleri yerine daha düşük riskli getiri sağlayan araçlara yönelme ihtimalini artırıyor.

Yüzde 5 seviyesi yakından izleniyor

Bloomberg Television'a konuşan Peters, tahvil faizlerinde yüzde 5 eşiğinin piyasalardaki algı açısından kritik olduğunu vurguladı.

"Psikolojik açıdan yüzde 5 seviyesi büyük önem taşıyor ve faizlerin bu eşiğe ulaşması halinde hisse senetlerinde ani bir satış tepkisi görebiliriz. Özellikle eylül ayının mevsimsel olarak zayıf geçmesi, ara seçimler ve ikinci çeyrek bilanço sezonunun sona ermiş olması dikkate alındığında bu risk daha belirgin hale geliyor"

Peters, JPMorgan Private Bank'ın temel senaryosunda tahvil faizlerinin yüzde 5 ila yüzde 5,25 bandına çıkmasının hisse piyasalarında bir miktar "hazımsızlık" yaratabileceğini, ancak bunun tek başına ayı piyasasına geçiş anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

Ara seçimler öncesi düzeltme ihtimali

Peters, ABD ve Avrupa hisselerinde yıl sonuna kadar yükseliş olasılığını koruduğunu belirtirken, kasım ayında yapılacak ABD ara seçimleri gibi riskli gelişmeler öncesinde piyasalarda yüzde 5 ila yüzde 8 arasında bir düzeltme görülebileceğini kaydetti.

Bu ölçekteki bir geri çekilmenin piyasadaki yapısal görünümün bozulduğu anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Peters, söz konusu hareketi sağlıklı bir düzeltme olarak değerlendirdi.

Kâr artışlarında yavaşlama bekleniyor

Şirket kârlılıklarına ilişkin görünümü de değerlendiren Peters, ABD'de ikinci çeyrekte yüzde 30'a ulaşan, Avrupa'da ise yaklaşık yüzde 15 seviyesinde gerçekleşen kâr büyümesinin kalıcı olmasının beklenmediğini söyledi. Önümüzdeki dönemde kâr artış hızının yavaşlaması öngörülüyor.

Bununla birlikte Peters, kazançlardaki artışın yalnızca teknoloji şirketlerinden kaynaklanmamasını olumlu buldu. Finans, sanayi ve kamu hizmetleri sektörlerinin de büyümeye katkı sağlamasının, hisse piyasalarının daha dengeli ve sağlıklı bir yapıda olduğuna işaret ettiğini belirtti.