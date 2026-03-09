JPMorgan'dan kritik uyarı: S&P 500'de yüzde 10'luk düşüş riski

ABD'li yatırım bankası JPMorgan Chase, Orta Doğu'da İran ile tırmanan gerilimin küresel piyasalara etkisine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı. Bankanın işlem birimi, çatışmaların derinleşmesi halinde ABD borsalarında sert bir düzeltme yaşanabileceğine işaret etti.

JPMorgan'ın hisse senedi stratejisti Andrew Tyler, İran'daki savaşın enerji piyasaları üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtti. Petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkmasının arz risklerini büyütebileceğini kaydeden Tyler, bu senaryoda S&P 500 endeksinde yüzde 10'a varan bir geri çekilme görülebileceğini ifade etti.

Yatırımcılar hazırlıksız olabilir

Tyler, mevcut piyasa pozisyonlarının söz konusu riskleri yeterince fiyatlamadığına dikkat çekti. Yatırımcıların büyük ölçüde nötr pozisyonda kaldığını belirten Tyler, enerji hisselerinin ise çatışmaların kısa sürede sona ereceği beklentisiyle yakın dönemde satış baskısı gördüğünü aktardı.

"Gerilim azalırsa tablo değişebilir"

Stratejist Tyler, çatışmanın yayılmaması halinde piyasalardaki risk algısının hızla gerileyebileceğini vurguladı. Tyler değerlendirmesinde, "Gerilimin azalmasına giden net bir yol ortaya çıktığında bu taktiksel değerlendirme sona erecektir; zira makroekonomik temeller risk varlıklarını desteklemeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.