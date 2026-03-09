JPMorgan'dan kritik uyarı: S&P 500'de yüzde 10'luk düşüş riski
JPMorgan Chase, İran ile tırmanan çatışmaların küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Bankanın hisse senedi stratejisti Andrew Tyler, savaşın petrol fiyatlarını 100 doların üzerine taşıması halinde enerji arz risklerinin büyüyeceğini ve bunun ABD borsalarında satış baskısını artırabileceğini belirtti. Tyler, bu senaryoda S&P 500 endeksinde yüzde 10'a varan düşüş görülebileceğini ifade ederken, yatırımcıların mevcut pozisyonlarının bu riski yeterince yansıtmadığına dikkat çekti.
ABD'li yatırım bankası JPMorgan Chase, Orta Doğu'da İran ile tırmanan gerilimin küresel piyasalara etkisine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı. Bankanın işlem birimi, çatışmaların derinleşmesi halinde ABD borsalarında sert bir düzeltme yaşanabileceğine işaret etti.
JPMorgan'ın hisse senedi stratejisti Andrew Tyler, İran'daki savaşın enerji piyasaları üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtti. Petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkmasının arz risklerini büyütebileceğini kaydeden Tyler, bu senaryoda S&P 500 endeksinde yüzde 10'a varan bir geri çekilme görülebileceğini ifade etti.
Yatırımcılar hazırlıksız olabilir
Tyler, mevcut piyasa pozisyonlarının söz konusu riskleri yeterince fiyatlamadığına dikkat çekti. Yatırımcıların büyük ölçüde nötr pozisyonda kaldığını belirten Tyler, enerji hisselerinin ise çatışmaların kısa sürede sona ereceği beklentisiyle yakın dönemde satış baskısı gördüğünü aktardı.
"Gerilim azalırsa tablo değişebilir"
Stratejist Tyler, çatışmanın yayılmaması halinde piyasalardaki risk algısının hızla gerileyebileceğini vurguladı. Tyler değerlendirmesinde, "Gerilimin azalmasına giden net bir yol ortaya çıktığında bu taktiksel değerlendirme sona erecektir; zira makroekonomik temeller risk varlıklarını desteklemeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.