JPMorgan'dan Türkiye kararı: Tahvil pozisyonlarını azaltıyor

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JPMorgan, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesindeki özel sektör tahvillerine ilişkin 2026 yıl ortası görünüm raporunu yayımladı.

Kurum, son iki yılı aşkın süredir özel sektör tahvilleri açısından olumlu ve öngörülebilir seyreden makroekonomik ortamın değiştiğine dikkat çekerek, özellikle Türkiye'deki yüksek getirili özel sektör tahvillerinde pozisyon azaltma kararı aldı.

Türkiye tahvilleri için değerlendirme değişti

JPMorgan stratejistleri, İran savaşı, yerel siyasi gelişmeler, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve ülkeler arasındaki değerleme farklılıklarının CEEMEA bölgesinde dengeleri değiştirdiğini belirtti.

Zafar Nazim ve Lorenzo Parisi'nin de aralarında bulunduğu ekip, makroekonomik görünümdeki bozulma nedeniyle Türkiye özel sektör tahvillerine ilişkin değerlendirmesini "nötr" seviyeye yaklaştırdı.

Bu kapsamda özellikle yüksek getirili şirket tahvilleri ile bankaların perpetual ve Tier 2 tahvillerine yönelik tavsiyeler aşağı yönlü revize edildi.

Türkiye yerine Dubai ve Afrika tahvilleri öne çıktı

Raporda, Türkiye'deki yüksek getirili tahvillere alternatif olarak Dubai'de faaliyet gösteren yüksek getirili gayrimenkul şirketleri ile Ukrayna ve Afrika şirketlerinin tahvilleri işaret edildi.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Suudi Arabistan'daki yatırım yapılabilir seviyedeki özel sektör tahvillerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tahvillere kıyasla daha cazip görüldüğü belirtildi.

Bu doğrultuda bazı BAE şirketlerine ilişkin tavsiyeler düşürülürken, bazı Suudi Arabistan şirketleri için beklentiler yukarı yönlü revize edildi. Seçili Dubai gayrimenkul tahvillerine yönelik olumlu görüş ise korundu.

Daha düşük riskli alternatiflere dikkat çekildi

Raporda, Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ile Orta ve Doğu Avrupa (CEE) şirketleri ve bankalarının yılın kalan bölümünde daha düşük riskli yatırım seçenekleri sunabileceği ifade edildi.

Özbekistan ve Kazakistan'daki güçlü makroekonomik görünümün bazı şirket ve banka tahvillerini desteklediği belirtilirken "Benzer şekilde, çoğunluğu yatırım yapılabilir seviyede olan bazı Orta ve Doğu Avrupa enerji şirketleri ve bankaları da mevcut ortamda ilgi çekici" değerlendirmesine yer verildi.

Petrol ve telekom şirketleri takip ediliyor

JPMorgan ekibi, Ukrayna şirket tahvillerinin düşük riskle yüksek getiri sağlayabilecek alternatiflerden biri olduğunu değerlendirdi.

Afrika tarafında ise daha yüksek getiri fırsatlarının bulunduğu ve bu tahvillerin, notu düşürülen bazı Türk tahvillerinin yerine tercih edilebileceği belirtildi.

Raporda, özellikle petrol ve petrokimya şirketlerinin gelecek 12 ayda petrol fiyatlarına ilişkin beklentiler nedeniyle portföylere eklenmeye değer bulunduğu, petrol dışındaki sektörlerde ise döviz kurlarındaki istikrar sayesinde telekomünikasyon şirketlerinin öne çıktığı ifade edildi.