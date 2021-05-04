Kale Grubu yeni halka arzlar da planlıyor

Kalekim, Ak Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile halka açılıyor. Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.



Kalekim’in yüzde 30’una denk gelen toplam 34.5 milyon TL nominal bedelli payların halka arzı planlanıyor. Elde edilecek gelirin yüzde 60-70’lik kısmı ile de yurtiçinde ve yüzde 30 -40’lık kısmı ile de yurt dışında Kalekim’in büyümesine katkı sağlayacak yeni şirket satın alma veya yeni fabrika yatırımları için kullanılacak.

Kalekim'in 6-7 Mayıs’ta yapılacak halka arzı hakkında düzenlenen toplantıda konuşan Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, holdingin şirketteki payının halka arzdan sonra yüzde 70'in altına düşmesini istemediğini ifade etti.



Alperat, Kale grubunun başka şirketlerini halka arz etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, "Yönetim kurulunun aldığı bir karar yok. Ama prensip olarak ana hissedarımız Zeynep Bodur Hanım ile görüşmelerimizde Kale Seramik'i de ileride halka açık olarak görürüz... Kale Havacılık'ı da önümüzdeki dönemde halka açık olarak görürüz, bunları da hedefliyoruz" cevabını verdi.

Şirketin elindeki nakit miktarının borçlarından fazla olduğuna dikkat çeken Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu da, halka arz gelirlerinin yüzde 60-70'inin yurtiçinde satın alma için kullanılacağını, kalanın ise Almanya, Romanya ve Pakistan başta olmak üzere yurtiçinde büyüme ve var olan tesisler için kullanılacağını söyledi.

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, “BIST endeksleri son dönemdeki yabancı çıkışına rağmen 2020’deki güçlü kazançların ardından 2021’in ilk çeyreğinde yeni zirveler test etti. Burada itici güç yerli yatırımcı sayısının 2.5 milyonu geçmesidir. Kalekim’i 2021’de yatırımcılar için en dikkat çekici halka arzlarından biri olarak belirtmemizin sebebi, sağlam bir sermaye ve finansal yapıya sahip sektör lideri bir şirket olmasıdır” dedi.