Kalekim, borsaya hızlı giriş yaptı
Bu yıl borsaya açılan 13. şirket olarak kayıtlara geçen Kalekim Kimya, borsadaki ilk dakikalarında tavanı gördükten sonra kazançlar yüzde 5 civarında dengelendi.
Borsa İstanbul'da bu yıl halka arz edilen 13. şirket olan Kalekim Kimya hisseleri KLKİM koduyla bugün işlem görmeye başladı. 14,75 liradan borsadaki ilk gününe başlayan Kalekim Kimya hisseleri ilk 5 dakika içerisinde tavan yaptıktan sonra yüzde 5 düzeyinde dengelendi.
Kalekim'in 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinde toplam arz büyüklüğü 509 milyon lira düzeyine ulaşmıştı. Ek satışla birlikte 34,5 milyon adet hisse satılırken yatırımcılardan 1,5 katlık talep görmüştü..