Kalekim halka arzdan 509 milyon TL elde etti

Geçen hafta 6-7 Mayıs tarihlerinde talep toplanan Kalekim halka arz sürecinde sonuçları açıklandı. Buna göre ek satışla birlikte 34,5 milyon adet hisse satıldı. Halka arzın toplam büyüklüğü 509 milyon TL olarak kaydedildi

Kalekim'in halka arzı, fiyat aralığının üst sınırı olan 14,75 liradan fiyatlanırken ek satış dahil tüm hisseler satıldı.

Toplam 509 milyon lira büyüklükteki halka arza 1,5 kat talep geldi.