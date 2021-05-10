Kalekim halka arzdan 509 milyon TL elde etti
Kalekim'in geçen hafta tamamlanan talep toplama sürecinde toplam arz büyüklüğü 509 milyon lira düzeyine ulaştı.
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Geçen hafta 6-7 Mayıs tarihlerinde talep toplanan Kalekim halka arz sürecinde sonuçları açıklandı. Buna göre ek satışla birlikte 34,5 milyon adet hisse satıldı. Halka arzın toplam büyüklüğü 509 milyon TL olarak kaydedildi
Kalekim'in halka arzı, fiyat aralığının üst sınırı olan 14,75 liradan fiyatlanırken ek satış dahil tüm hisseler satıldı.
Toplam 509 milyon lira büyüklükteki halka arza 1,5 kat talep geldi.
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