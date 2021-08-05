Kalekim'den Mardin'e 23 milyon liralık ilave hat

Kalekim, bugünkü yönetim kurulu toplantısında, Mardin OSB’de kuru harç ilave hattı kurulması kararı aldı. Yurtdışı yatırımlarının ihtiyacı olan konsantre ürünlerin üretimi için kurulacak hat için 23 milyon lira ayrıldı.

Kalekim’den KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi: “Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 2021/46 sayılı toplantısında; artan talebe bağlı olarak, yurtdışı yatırımlarının ihtiyacı olan konsantre ürünlerin üretimi amacıyla, Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde kuru harç ilave hattı kurulmasına ilişkin yapılan çalışmaların değerlendirilmesi neticesinde; söz konusu yatırım için 23.000.000,-TL tahsis edilmesi suretiyle Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde kuru harç ilave hattı kurulmasına karar verilmiştir.”