Kalkınma Bankası, rüzgara verdiği desteği 822 milyon dolara çıkaracak

Yenilebilir enerjiye yönelik finansman desteğini sürdüren Kalkınma Yatırım Bankası, bu yılın sonuna kadar sadece rüzgar enerjisine sağladığı finansman desteğini 822 milyon dolara çıkarmayı planlıyor.

Bugüne kadar finanse ettiği ve faaliyete başlayan 626 MW kurulu gücündeki RES projeleri sayesinde 475 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sunan banka, ayrıca 2021 yılında finanse edeceği RES yatırımlarıyla toplamda 920 MW’lık RES kurulu gücüne ulaşılmasını sağlayarak 700 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacının karşılanmasında rol oynayacak. Banka, finanse ettiği RES yatırımlarıyla 1,65 milyon ton eşdeğer karbondioksit emisyonu azaltımına katkıda bulunuyor.



Türkiye’de 2020 yılında gerçekleştirilen RES projelerinin yüzde 10’unu finanse ettiklerini söyleyen Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Finansman desteği sağladığımız enerji projelerinin kurulu güç bakımından yüzde 33’ünü RES projeleri oluşturuyor. Banka olarak bugüne kadar toplam 23 RES projesine destek verdik. Faaliyete geçen RES’lerin kurulu gücü 626 MW ve bu projelere sağlanan toplam finansman miktarı ise 512 milyon dolar seviyesinde. 2021 yılı boyunca RES projelerine yoğunlaşarak, bu alana 310 milyon dolar daha finansman desteği sağlamayı ve 2021 yıl sonu itibarıyla RES projelerinin finansmanında toplam 822 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz. RES projelerine olan finansman desteğimiz gelecek yıllarda da devam edecek.” dedi.

“Düşük karbonlu ekonomiye geçişte önemli bir rol alıyoruz”

Geçen yıl sonu itibarıyla yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin kredi portföylerinin yüzde 57’sini oluşturduğunu bildiren Öztop, sürdürülebilirlik temalı kredilerin portföydeki payının ise yüzde 63 seviyesinde olduğunu söyledi. Kurulu gücü yaklaşık 2.870 MW olan 309 adet enerji yatırımına 1,2 milyar TL civarında kredi kullandırımı gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Öztop, “Temiz enerjiye erişimde oldukça önemli olan rüzgâr enerjisi santrallerinin finansmanıyla, ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişinde önemli bir rol alıyoruz." ifadesini kullandı.