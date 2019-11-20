Kalkınma Yatırım Bankası etkin bir oyuncu olmayı hedefliyor

20 Kasım 2019

Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi kapsamında düzenlenen "Dönüşümün 3 Atlısı" panelindeki konuşmasında, bankanın dönüşümünü ve hedeflerini anlattı

Sürdürülebilir kalkınma ve büyüme için yapısal dönüşümün gerekliliğine dikkati çeken Öztop, banka olarak 11. Kalkınma Planı ve 2023 hedefleri çerçevesinde Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için çalıştıklarını söyledi.

Öztop, kalkınmaya daha çok destek verebilmek, kaynakları geliştirmek ve daha yaygın hizmet sunabilmek adına dönüşüm süreçlerini tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"45 yıllık bir deneyime sahip olan bankamız ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda yeni bir strateji belirledi ve bu strateji çerçevesinde 2018 yılında faaliyet alanını genişletilip yatırım bankacılığını da ekledi. Bu yapılanma ile müşterilerin finansman ve danışmanlık ihtiyaçlarının en iyi biçimde karşılanmasını ve kalkınma bankacılığından kaynaklanan sektör ve proje tecrübesinin yatırım bankacılığı tarafında verilen hizmetlerle birleştirilmesini hedefledik.

Sermaye piyasalarında yenilikçi ürün geliştirmede, sermaye piyasalarımızın derinleştirilmesinde ve yatırımcı tabanının zenginleştirilmesinde etkin bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda menkul kıymetleştirme işlemlerine aracılık etmek üzere Varlık Finansman Fonu'nu kurarak ilki Aralık 2018, ikincisi ise 2019 yılının ilk çeyreğinde olmak üzere toplam 4,15 milyar TL tutarında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı yaptık. Önümüzdeki dönem yoğun olarak, menkul kıymetleştirme, birleşme ve satın alma danışmanlığı, halka arzlar, fizibilite danışmanlığı, finansal danışmanlık ve yapılandırma danışmanlığı alanlarında aktif rol oynayacağız."

"Türkiye Kalkınma Fonu yeni nesil girişimleri odağına alacak "

Konuşmasında bankanın kuracağı Türkiye Kalkınma Fonu’na da değinen İbrahim Öztop, Kalkınma Fonu ile teknoloji ve inovasyon girişimlerini desteklemeyi planladıklarını aktardı.

Öztop, sektörlerin çalışma biçimlerini tümden değiştiren teknolojik girişimleri destekleyeceklerine işaret ederek, "Bu kapsamda ülkemizden çıkan yeni nesil girişimleri bölgesel ölçekle rekabetçi hale getirebilecek şekilde farklı finansman modelleri üzerinde çalışıyoruz. Türkiye Kalkınma Fonu ve alt fonlarıyla birlikte ülkemizin büyümesinde önemli rol oynayan sektörler ve yeni nesil girişimlere yatırım yaparak özellikle girişim ekosisteminin gelişiminde önemli rol oynayacağız. Türkiye Kalkınma Fonu yeni nesil girişimleri odağına alacak." ifadelerini kullandı.

Kongre kapsamında düzenlenen "Menkul Kıymetleştirme Büyümenin Finansmanının Çözümü Olabilir mi?" başlıklı panelde konuşan Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, menkul kıymetleştirmeyi sürdürülebilir kalkınma araçlarından biri olarak gördüklerini bildirdi.

Sosyal temalı ihraçlar ve yeşil tahvillerin de gündemlerinde olduğunu kaydeden Seçil Yıldız, proje finansman kredilerinde de menkul kıymetleştirmenin mümkün olduğunu anlattı.

Yıldız, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) ihracı konusundaki çalışmalarına değinerek, "Piyasada daha önce gerçekleşmiş VDMK ihraçları düşük tutarlarda olmakla birlikte vardı. Bizim ürünümüzün farklılığı, VDMK havuzundaki varlığın kaynak kuruluş olan bankaların ihraç ettiği İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Programı (İTMK) olmasıdır. Bu üründe, Varlık Finansman Fonuna aktarılan havuzda, aslında bankaların ihraç ettiği İTMK'lar bulunmaktadır." diye konuştu.