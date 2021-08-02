Kalkınma Yatırım Bankası, net kârını yüzde 114 artırdı

Kalkınma Yatırım Bankası, 2021 yılının ilk altı ayına ait bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınladı.

Banka, ilk yarıda aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artırarak 32.9 milyar TL’ye yükseltti. Bankanın yılın ilk yarısındaki net kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114 artarak 408.8 milyon TL’ye ulaştı. Yılın ikinci çeyreğinde öz kaynaklarını 3.9 milyar TL’ye çıkartan banka, yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi brüt takipteki kredilerinin oranını yüzde 1’in altında açıkladı. Aynı dönemde, Kalkınma Yatırım Bankası’nın sermaye yeterlilik oranı ise sektörün üzerinde gerçekleşerek yüzde 20 oldu.

Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Türkiye ekonomisi salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1,8 büyüme kaydetti. Bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 7 büyüdü. Kademeli normalleşme ile birlikte iktisadi faaliyette ve finansal görünümde olumlu bir tablo görüyoruz. Kalkınma Yatırım Bankası olarak, Türkiye’nin yarınları için yatırımcılarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz” dedi.

Yatırım bankacılığı alanında hem kamu hem de özel sektör kuruluşlarına danışmanlık verdiklerini aktaran Öztop, “Sorumlu bankacılık anlayışıyla 200 milyon TL tutarındaki Türkiye’nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracına aracılık ettik. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında konsorsiyum lideri olarak görev aldık. Tarım Kredi Holding’e 65.8 milyon TL’lik kaynak sağlanmasında danışmanlık hizmeti verdik” diye konuştu.