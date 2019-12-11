Kalkınma Yatırım Bankası'na 200 milyon dolarlık kredi

11 Aralık 2019

Kalkınma Yatırım Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisi ile kullanılmak üzere 15 yıl vadeli, 200 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzalandı.

Kalkınma Yatırım Bankası açıklamasına göre, krediden, Türkiye çevre mevzuatı ile uyumlu olarak enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji temasında projeler geliştiren yatırımcılar yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Kalkınma Yatırım Bankası olarak, kuruluşumuzdan bu yana başta sanayi ve turizm olmak üzere enerji, eğitim, sağlık sektörlerinden birçok farklı projeye kredi desteği verdik. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin takipçisi rolümüz ve karbon salınımını azaltmayı öngören Sorumlu Bankacılık Prensiplerinin Kurucu İmzacısı kimliğimizle Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına öncülük edecek yenilenebilir enerji projelerini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan sağladıkları uzun vadeli bu finansmanla sürdürülebilirliği ön planda tutan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarını desteklemeye devam edeceklerini aktaran Öztop, "Dinamik, yenilikçi, çevreye ve topluma duyarlı bankacılık anlayışıyla, çalışanlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza değer katma misyonuyla ülkemizin geleceğine ve büyümesine yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın Yatırım Operasyonlarından Sorumlu Genel Direktör Yee Ean Pang ise "Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın enerji stratejisi ve sürdürülebilir altyapı gelişimine olan taahhüdü ile tam örtüşen bu kredi, Türkiye'nin yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi kapasitesini ve mevcut tesislerde enerji verimliliğini arttırmaya destek olacaktır." ifadesini kullandı.