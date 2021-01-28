Kalkınma’dan kalkınmaya 1,7 milyar dolar kaynak

HANDAN SEMA CEYLAN

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim H. Öztop, 2020 ve 2021’i kapsayan iki yıl için toplamda 1.7 milyar dolarlık kaynak sağlayacaklarını söyledi. Öztop, böylece bankalarının son 15 yılda temin ettiği kaynakların yüzde 31’inin 2020 ve 2021 yılları içinde elde edildiğini kaydetti.

Türkiye’de COVID-19 salgınının ilk dalgasının hemen ardından, 2020 Haziran’ında TCMB kaynaklı toplam 18 milyar TL’lik “Yatırıma Destek” kredisini devreye almasıyla gözlerin üzerine çevrildiği Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın Genel Müdürü İbrahim H. Öztop, DÜNYA’ya yeni yıl planlarını anlattı. Geleneksel kalkınma bankası altyapısıyla 46 yıl önce kurulduklarını iki yıllık dönüşüm süreci sonrasında “sürdürülebilir kalkınmayı destekleyici rol” ve “sorumlu bankacılık anlayışı” ile çalışmalarına hız verdiklerini kaydeden İbrahim Öztop, “Bankamızın son 15 yılda yurt dışından temin ettiği yaklaşık 4,6 milyar dolarlık kaynağın üçte birini 2020 yılında ülkemize getirdik. Banka olarak geçirdiğimiz dönüşüm, her anlamda faaliyet alanlarımızı çok olumlu etkiledi. 2020’de 923 milyon dolarlık bir kaynak temin ettik. 2021’de de yine buna yaklaşık bir kaynak temin ederiz. Görüşmelerimiz devam ediyor. İki yılda toplamda 1.7 milyar dolarlık kaynak sağlamış oluruz” dedi.

Son üç yılda aktifleri yüzde 58 arttı

2020’nin üçüncü çeyreğinin "COVID- 19 Yeni Normal" olarak tanımlandığını belirten Öztop, “Buna rağmen eylül sonu itibariyle bankamızın aktifleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 35’lik bir büyüme ile 24,9 milyar TL'ye ulaştı. Toplam kredi hacmimiz, 2020 Eylül’ünde 19,6 milyar TL'ye çıkarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artış gösterdi. 2020 ilk 9 aylık dönem kârımız ise 336 milyon TL olarak gerçekleşti. Ayrıca özkaynak kârlılığı, aktif kârlılığı, sermaye yeterlilik rasyosu gibi temel göstergelerimiz üçüncü çeyrekte sektör ortalamasının üzerinde seyretti. Takibe alınmış alacaklarda da sektör ortalamasının altındayız” şeklinde konuştu.

Kayıtlı istihdama 316 milyon Euro…

Son açıklanan verilere göre sanayicinin 2020 yılının 11 ayında 215,1 milyar TL’lik Yatırım Teşvik Belgesi aldığını anımsatan Öztop, “Bu rakam pandemiye rağmen bir önceki yıla göre yüzde 30 artış anlamına geliyor. Sanayicimizin yatırım iştahı var. Daha çok yenileme ve kapasite artışı yapıyorlar. Bizim de kredi verme iştahımız var. Bu yapılan yatırımlar yeni yatırımlardan daha risksiz” diyerek, şunları kaydetti: “Biz de öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren imalat sanayi firmalarını uzun vadeli TL cinsi kredi ile uygun koşullarda desteklenmeye devam edeceğiz. Ayrıca koronavirüs salgınının ekonomik faaliyet ve istihdam üzerindeki etkilerinin dengelenmesi için Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan ve Dünya Bankası’ndan toplamda 550 milyon dolarlık fon sağlandık. COVID-19 nedeniyle uluslararası kaynak kuruluşlarından ülkemize en yüksek kaynağı getiren banka olduk. Bu krediler salgın nedeniyle finansal zorluk yaşayan işletmelere ve KOBİ’lere sunulacak. KfW (Alman Yatırım Bankası) ile COVID kredileri kapsamında süren görüşmelerimizin bu yılın ilk yarısında anlaşmayla neticelenmesini bekliyoruz. Dünya Bankası ile 2020’de anlaşmaya vardığımız 316 milyon Euro’luk Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi’ni bu yıl hayata geçirmeyi planlıyoruz.”

Genel Müdür İbrahim H. Öztop’tan satır başları şöyle:

At yarışlarına danışmanlık, sigortada birleşme için aktif rol…

Yatırım bankacılığı faaliyetlerimize 2019 yılında başlamamıza rağmen çok önemli başarılara imza attık. Birleşme ve satın alma işlemlerinde sektördeki liderlerden biri olduk.

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) sahip olduğu lisanslar kapsamında at yarışı düzenleme ve yurt içi ile yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine bahis kabul etme konularında finansal danışman olarak görev alıyoruz.

Kamu sermayeli sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi kapsamında Türk sigorta sektörünü organize eden ve finans piyasası ile reel ekonomiye önemli bir katkı sunacak Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in kurulmasında görev aldık.

2020’de 22 hafta gibi bir sürede iki GES projesinin satışının gerçekleşmesini sağladık.

Özelleştirme İdaresi ile yürüttüğümüz EÜAŞ’ın HES’lerin ve liman ve marinaların özelleştirilmesi projelerini yürüttük.

2020’de Varlık Kiralama Şirketimizi kurduk. Tarkim’in sukuku ile ilk ihraca aracılık işlemimizi gerçekleştirdik.

2020’de 8’den fazla sektörle 60’ın üzerinde anlaşma

2020 yılında 8 den fazla sektörde, 60’tan fazla anlaşma imzaladık. 2020 yılında hayata geçirdiğimiz önemli projelerimizden biri de “Yatırıma Destek” kredisi oldu. Hem Bankamız, hem de ülkemiz için önemli bir adım olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı toplam 18 milyar TL- 10 yıla kadar vadeli Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi olan “Yatırıma Destek” kredisini Haziran ayında devreye aldık. Bu kredi ile birlikte Ülkemizin dışa bağımlılığını ve cari açığını azaltan, ithal ikamesi yaratan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, ihracatı artıran, istihdam yaratan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan sektörlerin gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Bu kapsamda 11. Kalkınma Planında önceliklendirilen kimya, ilaç-eczacılık, makine, elektrikli teçhizat, otomotiv ve yan sanayi ve elektronik sektörleri başta olmak üzere imalat sanayiindeki birçok sektörün desteklenmesine katkı sağlıyoruz. İstisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400 milyon Türk lirası ile sınırlanan krediden olabildiğince çok firmanın yararlanmasını ve bu kapsamda ülkemizin kalkınmasına destek olmayı istiyoruz.

295 enerji yatırımına 9.5 milyar TL kaynak

Kredi portföyümüzün yarısından fazlasını yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri oluşturuyor. GES, RES, JES ve biyogaz projelerini takip ediyor ve bu projelerin hayata geçirilmelerine destek oluyoruz. Bankamız 31 Aralık 2020 itibarıyla kurulu gücü 2.811MW olan 295 adet enerji yatırım projesine yaklaşık 9,5 milyar TL tutarında finansman desteği sağladı. Bu yıl yeşil tahvil çalışmalarına da ağırlık vereceğiz.

2021 yılını tek haneli enflasyonla kapatırız

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5’in üzerinde bir büyüme ile emsal ülkelerden pozitif yönde ayrışacağını düşünüyoruz. TCMB’nin fiyat istikrarı konusunda uyguladığı kararlı duruş, sade ve öngörülebilir para politikası ile enflasyonun 2021 yılını tek haneli kapatacağını tahmin ediyoruz.

Ölüm vadisinde nefes olacağız

Kalkınma bankası olduğumuz için hiçbir zaman önceliğimiz paradan para kazanmak değil. Ben ucuzcuyum. Ucuz kaynak bulmak zorundayım. Türkiye’nin çıkışı girişimcileri, melek yatırımları destekleyerek olacak. Holdingler de bunu yapmalı. Ben de sadece borç finansmanıyla bu işi yapamam. Kaynak da aktarmalıyım. IVCI diye bir fon kurmuştuk. Fonladığımız şirketlerden biri verdiğimiz fonu çıkarttı şimdi. Yapacağı her yeni iş kazanç olacak. Elbette düşük rakamlar ama önemli. Hatta COVID zamanı bile start-uplara teknoloji firmalarına kaynak aktarmamız gerekli. Çünkü nefesleri yetmeyebiliyor. Bir fonumuzu şöyle tasardık: İlk yatırımını bizden almasını beklemiyoruz. Ama ikinci raunda ona destek olabiliriz. Buna sektörde ölüm vadisi diyorlar. Ölüm vadisinde onlara nefes olacağız. Ben bir de devamını da getirebilirim. Diyelim ki melek yatırımcıya gitti, o da ona fon verdi. İkincisini alıp alamayacağı belli değil. İnsanlarla birlikte yatırım yapmak istiyoruz. Kalkınma bankacılığında da böyle. Ben diğer bankalarla da çalışabilirim. Çünkü benim mevduat toplama şansım yok. Ama riskleri paylaşabiliyorum.

Bu yılın ikinci yarısında Eurobond ihracı geliyor

Bu yılın ikinci yarısında enflasyonun düşeceğini ve maliyetlerimizin azalacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda ilk Eurobond ihracımızı gerçekleştireceğiz.

İki büyük fona iki yeni fon eklenecek

Türkiye Kalkınma Fonu ile Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesinde stratejik öneme sahip sektörleri desteklemeye ve yeni nesil girişimlere yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu fon çatısı altında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile toplamda 750 milyon TL büyüklüğünde Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu’nu 2019 yılında kurduk. Söz konusu fonun 400 milyon TL’si Bölgesel Kalkınma Fonu, 350 milyon TL’si ise Teknoloji ve İnovasyon Fonu olarak planlandı. Yatırımları inceliyoruz. 2021 yılının ilk çeyreğinde yatırımların hayata geçmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Şimdi bu iki fonumuza iki yeni fon daha ekleyeceğiz. Kalkınma Portföy Yönetim Şirketi’ni kurduk. Böylelikle hem yurt içi hem yurt dışında her yapıda fon kurulabilecek. Bu şirket altında yöneteceğimiz farklı fonlar için çalışmalarımıza hız verdik. Bunlardan biri olan Yüksek Teknoloji Fonu’nun, 150-200 milyon TL civarında bir kapsamı olmasını bekliyoruz. Bu fon içerisinde katılım finans kuruluşları da bulunuyor. Bu fonu yılsonuna kadar faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Şubemiz yok. STK’larla birlikte çalışmaya hazırız. TOBB, TİM, TÜRKONFED ile görüşüyoruz. Kalkınma ajansları ile işbirliğimiz var.