Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV) kapasiteyi artırdı

Kalyon Güneş Teknolojileri yenilenebilir enerji alanındaki stratejik hamlelerinden birini daha hayata geçirdi. Şirket uzun süredir üzerinde çalıştığı dev güneş hücresi üretim hattı yatırımında mutlu sona ulaştığını yatırımcılarıyla paylaştı. Bu hattın resmi olarak devreye alınmasıyla beraber şirketin toplam kapasitesi yeni bir seviyeye ulaştı.

Yatırım planlamasının geçmişi ve ilk adımlar

Şirket yönetimi bu dev tesisin ilk sinyallerini geçen yılın bahar aylarında vermişti. Kamuoyu bu stratejik süreç hakkında ilk olarak 14 mayıs 2025 ve 17 temmuz 2025 tarihli özel durum açıklamalarıyla bilgi sahibi olmuştu. Geçmiş dönemlerde kurulan entegre tesisin büyüme stratejisi bu kararlarla pekiştirilmişti. Takvimler bugünü gösterdiğinde ise şirket aylar önce yaptığı açıklamaya paralel olarak G12R TOPCONPlus yatırım sürecini planlandığı şekliyle tamamladı.

Kapasite artışının getirdiği yeni üretim gücü

KAP ekranlarına düşen son bildirim yatırımın sadece mekanik bir kurulum sürecinden ibaret olmadığını gösterdi. Bu hattın açılışı ile birlikte firmanın halihazırda yıllık 1 gigawatt seviyesinde bulunan mevcut hücre üretim kapasitesi ciddi bir sıçrama yaşadı. Yeni sistemlerin üretime tam entegre olmasıyla söz konusu kapasite yıllık 2,1 gigawatt düzeyine erişti.

Resmi açılış ve pazarın yeni dinamikleri

Artan bu üretim kapasitesi şirketin inovasyon odaklı büyüme stratejisinin merkezine yerleşti. Kurulan yeni hattın resmi açılışı 7 mayıs 2026 tarihi itibarıyla yapılacak ve şirketin yerli üretim gücünü artırma vizyonu somut bir aşamaya geçmiş olacak. Söz konusu yatırımın devreye alınması yerli pazardaki hücre arzını doğrudan artıracak bir hamle olarak kayıtlara geçti. Üretim sürecine dahil edilen teknoloji ile pazar ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verildi;



" Açıklama Şirketimizin 14 Mayıs 2025 ve 17 Temmuz 2025 tarihli özel durum açıklamalarında kamuoyu ile paylaşılan G12R TOPCONPlus güneş hücresi yatırımına ilişkin süreç planlandığı şekilde tamamlanmış olup, hücre üretim hattı devreye alınmış ve üretime başlanmıştır.

G12R TOPCONPlus hücre üretim hattımızın resmi açılışı 7 Mayıs 2026 (bugün) tarihinde yapılacaktır.

Söz konusu yatırımın devreye alınmasıyla birlikte, 1 GW/yıl seviyesinde olan hücre üretim kapasitemiz 2,1 GW/yıl seviyesine ulaşmıştır.

Bu yatırım, şirketimizin inovasyon ve sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını pekiştirecek olup, aynı zamanda yerel üretim kapasitesinin artırılmasına ve ülkemizdeki enerji dönüşümüne önemli katkılarda bulunacaktır.

Şirketimiz, yenilenebilir enerji alanındaki ileri teknoloji yatırımlarına kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. "