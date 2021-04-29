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Kamu bankaları 14 milyon dolar döviz açığı verdi

Geçen hafta döviz fazlası veren kamu mevduat bankaları 23 Nisan haftasında 14 milyon dolar döviz açığı verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) verilerine göre, 23 Nisan haftasında kamu mevduat bankalarının döviz cinsi varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren yabancı para net genel pozisyonu 14 milyon dolar açık olarak açıklandı.

Yabancı para net genel pozisyonu Geçen hafta 84 milyon dolar  fazla olarak açıklanmıştı.

Yasal özkaynaklar aynı haftada 37,13 milyar dolar oldu.