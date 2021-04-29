Kamu bankaları 14 milyon dolar döviz açığı verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) verilerine göre, 23 Nisan haftasında kamu mevduat bankalarının döviz cinsi varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren yabancı para net genel pozisyonu 14 milyon dolar açık olarak açıklandı.

Yabancı para net genel pozisyonu Geçen hafta 84 milyon dolar fazla olarak açıklanmıştı.

Yasal özkaynaklar aynı haftada 37,13 milyar dolar oldu.