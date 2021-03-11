Kamu bankaları 15 ay sonra döviz fazlası verdi

Kamu mevduat bankaları döviz fazlası verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) verilerine göre, 5 Mart haftasında kamu mevduat bankalarının döviz cinsi varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren yabancı para net genel pozisyonu 105 milyon dolar fazla olarak açıklandı. Geçen hafta 26 milyon dolar açık seviyesinde bulunuyordu. Yasal özkaynaklar aynı haftada 40,28 milyar dolar oldu.

Böylece kamu bankaları 13 Aralık 2019'dan bu yana ilk kez döviz fazlası vermiş oldu.