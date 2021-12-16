Kamu bankaları döviz açığı verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) verilerine göre, 10 Aralık haftasında kamu mevduat bankalarının döviz cinsi varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren yabancı para net genel pozisyonu 276 milyon dolar açık olarak açıklandı.

Yabancı para net genel pozisyonu 3 Aralık haftasında 417 milyon dolar ekside olarak açıklanmıştı.

Yasal özkaynaklar aynı haftada 23,36 milyar dolar oldu.

BDDK, bankaların döviz pozisyon açığının art arda 2 haftadan uzun bir süreyle özkaynakların yüzde 20'sini aşmasını istemiyor. Bankaların yılda altı defa bu limiti 2 hafta süreyle aşması sıkıntı yaratmıyor.