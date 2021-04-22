Kamu bankaları döviz fazlası vermeyi sürdürdü

Kamu mevduat bankaları döviz fazlası vermeye geçen hafta da devam etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 16 Nisan haftasında kamu mevduat bankalarının döviz cinsi varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren yabancı para net genel pozisyonu 84 milyon dolar fazla olarak açıklandı.

Yabancı para net genel pozisyonu geçen hafta 39 milyon dolar fazla olarak açıklanmıştı. Yasal özkaynaklar ise aynı haftada 37,87 milyar dolar oldu.