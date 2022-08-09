Kamu bankaları ile reel sektörden 'finansman' zirvesi

ANKARA (DÜNYA)

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu Birlik merkezinde ağırlayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yarın da kamu bankaları yöneticileriyle reel sektörü bir araya getirecek.

TOBB merkez binada gerçekleştirilecek toplantıya, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar yanı sıra, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ile Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih katılacak.

Öte yandan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, aynı gün saat 11:00’da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü imzalayacak.

Neler olmuştu?

Geçen haftalarda reel sektör temsilcileri TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na, kredilere erişimde zorluklar çektiği ve düşük politika faizine rağmen kredilerde maliyetlerin yüzde 40'ı aştığı eleştirilerini yapmış, TCMB Başkanı ise sanayicileri ucuz kredi kullanıp bunlarla yüksek ham madde stoku taşımak ve ucuz kredi çekerek döviz alımına gitmekle suçlamıştı.

Ardından TOBB'da bir araya geldiği reel sektör temsilcilerine Kavcıoğlu, "stokçulukla" ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etmişti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu geçen haftaki toplantıda, Merkez Bankası fonlama faizi yüzde 14, mevduata verilen ortalama faizler yüzde 20 civarındayken, bazı bankaların ticari kredilere yüzde 30-50 arasında faiz uyguladığını, bazılarının da hiç kredi vermediğini söylemişti.