Kamu bankaları ile reel sektörden ‘finansman’ zirvesi
Kamu bankaları genel müdürleri, reel sektör temsilcileri ile bir araya geldi.
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Kamu bankaları genel müdürleri, bugün reel sektör temsilcileri ile bir araya geldi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliği yaptığı toplantının ana gündem maddesi finansmana erişim konusu.
Toplantıya, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar yanı sıra, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ile Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih katıldı.