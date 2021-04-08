Kamu bankaları net döviz pozisyonu artıya geçti



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 5 Mart ile biten haftada Aralık 2019’dan bu yana ilk kez artıya geçen kamu bankalarının yabancı para net döviz pozisyonu 26 Mart haftasında yeniden eksiye dönmüştü. 26 Mart haftasında kamu bankaları net döviz pozisyon açığı 328 milyon dolar iken 2 Nisan ile biten haftada 63 milyon dolar ile yeniden artıya geçti.

Kamu bankalarının yabancı para net genel pozisyonu 7 Ağustos 2020'de en yüksek 12.24 milyar dolar seviyesini görmüştü. Öte yandan BDDK verilerine göre bankacılık sektörü kredi hacmi 2 Nisan ile biten haftada 23 milyar 881 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 717 milyar 238 milyon liradan 3 trilyon 741 milyar 119 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 3 milyar 335 milyon lira arttı. Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 1 milyar 728 milyon lira artarak 691 milyar 754 milyon liraya yükseldi. Kredilerin 276 milyar 960 milyon lirası konut, 13 milyar 612 milyon lirası taşıt ve 401 milyar 182 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Takipteki alacaklar, bir önceki haftaya göre 849 milyon lira azalarak 149 milyar 114 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 114 milyar 877 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.